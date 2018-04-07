Появилось новое видео нападения Макгрегора

Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC

В интернете появилось полное видео нападения ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC. Ролик опубликован на YouTube-канале спортивной организации.

На кадрах видно, как Макгрегор бросает в автобус тележку и металлические ограждения, бегает за ним и кричит.

Камера также выхватила Хабиба Нурмагомедова , который предложил Макгрегору встретиться. «Просто скажи мне где и все. Зачем тебе нужно сюда приходить? Ты хочешь подраться или что? Отправь мне сообщение и приходи. Без охранников, без UFC, без всего. Просто дай мне знать где и все. И когда», — сказал боец.

Инцидент произошел 5 апреля. В результате пострадали два бойца UFC.