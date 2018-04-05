Ещё
Появилось видео нападения Макгрегора на бойцов UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось полное видео нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC 

Lenta.ru 5 апреля 2018
В интернете появилось полное видео нападения ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC. Ролик опубликован на YouTube-канале спортивной организации.
На кадрах видно, как Макгрегор бросает в автобус тележку и металлические ограждения, бегает за ним и кричит.
Камера также выхватила Хабиба Нурмагомедова, который предложил Макгрегору встретиться. «Просто скажи мне где и все. Зачем тебе нужно сюда приходить? Ты хочешь подраться или что? Отправь мне сообщение и приходи. Без охранников, без UFC, без всего. Просто дай мне знать где и все. И когда», — сказал боец.
Инцидент произошел 5 апреля. В результате пострадали два бойца UFC.
Россиянин и ирландец неоднократно вступали в конфронтацию в соцсетях. А 4 апреля у Нурмагомедова произошла стычка с другом Макгрегора Артемом Лобовым.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 191 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях20
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение