Хабиб Нурмагомедов: Впереди весогонка и самый важный бой в моей карьере

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Три дня до взвешивания, вся тяжелая работа позади, впереди весогонка и, конечно же, самый важный бой в моей карьере.

Большое спасибо моей команде, которая не один год рядом со мной, и, конечно же, всем моим болельщикам.

Когда мы начинали этот путь, целью не был ни Тони, ни Конор, целью был пояс, так что ничего не поменялось, движемся дальше», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Three days before the weigh in. All the hard work is behind only weight cut and the most important fight in my life in front. ⠀ Want to say thanks to my team. Team that supports me for years. And thanks to my fans of course. ⠀ When we started this journey the goal wasn’t Conor or Tony, the goal was the belt, so nothing has changed, we moving forward. ⠀ Alhamdulillah for everything. ❗️ 3 дня до взвешивания, вся тяжелая работа позади, впереди весогонка и конечно же самый важный бой в моей карьере. Большое спасибо моей команде, которая не один год рядом со мной, и конечно же всем моим болельщикам. Когда мы начинали этот путь целью не был ни Тони ни Конор, целью был пояс, так что ничего не поменялось, движемся дальше. Алхамдулиллах за все. #ufc223 #KhabibTeam #победатолькоотВсевышнего

3 Апр 2018 в 10:41 PDT Бой на турнире UFC 223 пройдет 8 апреля. Напомним, изначально Нурмагомедов должен был встречаться с теперь уже бывшим чемпионом UFC Тони Фергюсоном.