Нурмагомедов повздорил с напарником Макгрегора

Нурмагомедов вступил в стычку с напарником Макгрегора

Причина конфликта осталась за кадром. На видео слышно, как Нурмагомедов использует нецензурную лексику в адрес Лобова и просит последнего не называть его по имени. Лобов — спарринг-партнер Макгрегора, проживает и тренируется в Ирландии. Оба бойца примут участие в событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 апреля. Россиянин в главном поединке вечера поспорит за титул чемпиона в легком весе с 26-летним американцем Максом Холлоуэем. Лобов выступит андеркарде против Алекса Касереса

2 апреля стало известно, что американец Тони Фергюсон не сможет принять участие в бою против Нурмагомедова. Матч этих бойцов отменился в четвертый раз.