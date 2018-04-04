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Нурмагомедов повздорил с напарником Макгрегора
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Нурмагомедов вступил в стычку с напарником Макгрегора 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов повздорил в отеле со спарринг-партнером и товарищем ирландца Конора Макгрегора Артемом Лобовым. Видео стычки опубликовано на Youtube-канале MMAnytt.
Причина конфликта осталась за кадром. На видео слышно, как Нурмагомедов использует нецензурную лексику в адрес Лобова и просит последнего не называть его по имени. Лобов — спарринг-партнер Макгрегора, проживает и тренируется в Ирландии. Оба бойца примут участие в событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 апреля. Россиянин в главном поединке вечера поспорит за титул чемпиона в легком весе с 26-летним американцем Максом Холлоуэем. Лобов выступит андеркарде против Алекса Касереса.
2 апреля стало известно, что американец Тони Фергюсон не сможет принять участие в бою против Нурмагомедова. Матч этих бойцов отменился в четвертый раз.
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