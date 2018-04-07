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Фергюсон прокомментировал последние события вокруг боя Нурмагомедова
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Фергюсон прокомментировал последние события вокруг боя Нурмагомедова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля (MMA), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг) Тони Фергюсон прокомментировал последние события, связанные с турниром UFC 223. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Все сумасшествие этой недели делает ясным один факт: только один легитимный чемпион легкого веса остался. С интересом смотрю на перспективу подраться с победителем претендентского боя.
Уважение Элу за согласие, уважение Тирамису за показанный чемпионский вес", — написал Фергюсон на своей странице в твиттере.
Фергюсон должен был провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона, однако снялся с боя из-за травмы. Вместо него россиянин будет драться с американцем Элом Яквинтой.
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