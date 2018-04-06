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Нурмагомедов на турнире UFC 223 может встретиться с Петтисом
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Нурмагомедов на турнире UFC 223 может встретиться с Петтисом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
7 апреля в Бруклине состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 223. Главным его поединком должен стать титульный бой в лёгком весе. Однако на данный момент его проведение находится под угрозой. Соперник Хабиба Нурмагомедова Макс Холлоуэй не был допущен к турниру.
Руководство промоушна в срочном порядке ищет замену Максу и обратилось за помощью к экс-чемпиону Энтони Петтису. Последнему дан час на то, чтобы пройти церемонию взвешивания, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.
Добавим, что Нурмагомедов уже прошёл церемонию взвешивания в преддверии турнира, показав на весах 70,080 кг.
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 Ещё 18 источников 
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