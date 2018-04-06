Нурмагомедов на турнире UFC 223 может встретиться с Петтисом

7 апреля в Бруклине состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 223. Главным его поединком должен стать титульный бой в лёгком весе. Однако на данный момент его проведение находится под угрозой. Соперник Хабиба Нурмагомедова Макс Холлоуэй не был допущен к турниру. Руководство промоушна в срочном порядке ищет замену Максу и обратилось за помощью к экс-чемпиону Энтони Петтису . Последнему дан час на то, чтобы пройти церемонию взвешивания, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани Добавим, что Нурмагомедов уже прошёл церемонию взвешивания в преддверии турнира, показав на весах 70,080 кг.