Петтис не смог показать нужный вес для боя с Нурмагомедовым с первой попытки

Представитель пресс-службы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что Энтони Петтис не смог уложиться в рамки весовой категории с первой попытки перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире (UFC) 223 в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

"У Петтиса сейчас есть два часа, чтобы сделать вес, поскольку он не уложился в рамки категории для боя за чемпионский титул. Но к поединку он допущен", — заявили в пресс-службе организации.

Первое взвешивании показало, что вес бойца составил 155,2 фунта (70,4 кг). Для достижения весовой нормы спортсмену необходимо добрать массу до 155 фунтов (70,3 кг).

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в легком весе отменен по медицинским рекомендациям.