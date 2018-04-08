Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова

Поединок Нурмагомедов — Яквинта за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе пройдет в ночь на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке.

"Я не думал ни минуты и дал согласие сразу, деньги меня совершенно не волновали, — сказал Яквинта. — Я пока не нервничаю, наверное, мандраж придет ближе к бою. Хабиб — очень серьезный оппонент, но и я буду готов максимально себя проявить. Посмотрим, кто выйдет победителем из битвы".

Яквинта согласился на поединок против Нурмагомедова после отказов из-за травм Тони Фергюсона и Макса Холлоуэя. Еще один потенциальный соперник россиянина Энтони Петтис запросил за свой поединок с Нурмагомедовым $1 млн, после чего получил отказ от руководства UFC.

В активе Яквинты 13 побед и три поражения. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.