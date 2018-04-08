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Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова
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Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта не думал ни минуты перед тем, как согласиться на бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом Яквинта заявил ТАСС.
Поединок Нурмагомедов — Яквинта за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе пройдет в ночь на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке.
"Я не думал ни минуты и дал согласие сразу, деньги меня совершенно не волновали, — сказал Яквинта. — Я пока не нервничаю, наверное, мандраж придет ближе к бою. Хабиб — очень серьезный оппонент, но и я буду готов максимально себя проявить. Посмотрим, кто выйдет победителем из битвы".
Яквинта согласился на поединок против Нурмагомедова после отказов из-за травм Тони Фергюсона и Макса Холлоуэя. Еще один потенциальный соперник россиянина Энтони Петтис запросил за свой поединок с Нурмагомедовым $1 млн, после чего получил отказ от руководства UFC.
В активе Яквинты 13 побед и три поражения. На счету Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения.
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