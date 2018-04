Нурмагомедов и Холлоуэй провели битву взглядов (видео)

Дуэль взглядов прошла на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 223, главным событием которого станет противостояние россиянина и американца.. @TeamKhabib vs @BlessedMMA this Saturday on PPV #UFC223 pic.twitter.com/AZ5vt1vB8r

— Dana White (@danawhite) 4 апреля 2018 г.

Изначально Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот отказался из-за травмы колена, в связи с чем их поединок был отменен в четвертый раз. Вместо Фергюсона на бой согласился выйти его соотечественник Макс Холлоуэй.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в легком дивизионе состоится 7 апреля и пройдет в «Барклайс-центре» в Бруклине.