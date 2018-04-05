Фанатка Хабиба из США по прозвищу Mini Khabib — кто она?

Эта девочка заставила Дэну Уайта признать, что пришло время Хабиба.

Вы видели эту девочку в папахе раньше — 31 декабря она поднялась в клетку сразу после того, как Хабиб Нурмагомедов снёс Эдсона Барбозу на UFC 219.

После того вечера многие стали следить за «инстаграмом» девчонки с забавным прозвищем Mini Khabib. И во многих из нас она смогла посеять зерна зависти, ведь в её аккаунте публикуются не только фотографии с многочисленных турниров, но и совместные снимки, например с Майком Тайсоном , Диметриусом Джонсоном, Дэниэлем Кормье, ну и, конечно, с её героем — Хабибом. Так кто же она такая?

Семья

Среди фанатов распространялось много слухов о личности Кайли (имя девочки). Например, многие считали, что она дочь менеджера Хабиба Али Абдель Азиза. У Али пятеро детей, но Кайли в их число не входит. В Сети не так много личной информации о Мини Хабибе. Известно, что её отец — британский певец Джей Си Каннегетье, выступающий под псевдонимом Number1hater. Также, судя по соцсетям, семья проживает в Сан-Диего.

Отец Кайли, очевидно, тоже является фанатом UFC. Промоушен указан в первом пункте графы «Любимые шоу» на официальном сайте музыканта. Да и он сам не стесняется делиться фотографиями с турниров.

На снимке от 2014 года Джей Си запечатлён с Даниэлем Кормье , так что, похоже, именно отец привил Кайли любовь к смешанным единоборствам.

По некоторым данным, мама Кайли — модель, но эти домыслы были развенчаны самой девочкой. И ещё немного слухов. Поговаривают, что UFC столь лояльно относится к девочке из-за того, что она страдает тяжёлым заболеванием. Но о диагнозе информации в Сети нет, потому и к этим разговорам, пожалуй, не стоит относиться слишком серьёзно.

Звёздный час Хоть Кайли и Хабиб познакомились ещё год назад, перед злосчастным UFC 209, настоящей звездой Кайли стала после 219-го турнира компании. Об этом мы упоминали в самом начале. После своей победы над Эдсоном Барбозой Нурмагомедов назвал девочку частью своей команды и придумал то самое прозвище — Мини Хабиб.

Отец Кайли прокомментировал это событие на своей странице в «Фейсбуке» так: «Прошлой ночью моя дочь разделила октагон с лучшим бойцом всех времён — Хабибом. Это был лучший день в её жизни, всё было похоже на сценарий фильма. Такое случается раз в жизни. Кайли прошлась по всему Интернету, дала интервью и остановилась на лос-анджелесской газете. Хочу поблагодарить Хабиба и UFC за то, что делают столько всего для нас с Кайли. Всегда бесплатно предоставляют билеты и относятся к нам как к семье».

После этого аккаунты Мини Хабиба резко набрали популярность. Сам Майк Тайсон просил фото с Кайли.

Конору и Тони это не понравится

3 марта Мини Хабиб выложила фотографию с Би Джей Пенном в своей папахе и описанием, в котором объявила о начале “#PapakhaChallenge” и “#KhabibTimeChallenge”. Суть челленджей проста: девочка надевает на встретившегося ей бойца папаху, после чего тот произносит «Khabib time».

И пошло-поехало. «Инстаграм» Кайли тут же наполнился фотографиями бойцов UFC в национальном головном уборе Кавказа. Например, чемпион в полутяжёлом весе Даниэль Кормье сам попросился поучаствовать.

Кроме того в челлендже приняли участие: Джон Додсон;

Деметриус Джонсон;

И некоторые киногерои.

Но особенно порадовали Мини Хабиба бессменный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер и президент компании Дэна Уайт. Оба прокричали заветные слова с выражением.

Причём Уайт сделал это, надев папаху.

Обида по-мексикански

Самым хайповым постом Кайли стала совместная фотка с Тони Фергюсоном . На тот момент Эль Кукуй ещё значился в соперниках Нурмагомедова. «Тони Фергюсон пытается запугать меня, но я просто улыбаюсь, потому что знаю, что Хабиб собирается сделать с ним в ближайшее время», — написала девочка рядом с фото.

Снимок сразу облетел все западные и российские ресурсы, а Эль Кукуй заблокировал Кайли в своём «инстаграме». Интересно, что подобным образом боец реагирует не впервые — недавно он заблокировал аккаунт менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза.

После недавнего известия о срыве боя по причине травмы колена мексиканца, Кайли продублировала это фото в своём «инстаграме», прифотошопив туда Хабиба, и оставила проникновенную подпись: «7 дней до чемпионства Хабиба. Это самая забавная фотография из тех, которые я видела. Тони Фергюсон заблокировал меня за публикацию оригинальной фотографии, затем заблокировал тысячи людей за её распространение. Теперь он заблокировал менеджера Хабиа Али Абдель-Азиза. Фанаты Хабиба, вы догадываетесь? Мы в голове у Тони Фергюсона. Тони — отличный боец и хороший человек, и мы все должны уважать его, но это время Хабиба. Каждый раз, когда Тони блокирует кого-то из нас, он отнимает время от своих тренировок и тратит его на „Инстаграм“ и „Твиттер“. #НеСмотриНаМеняТак».

Совсем скоро состоится бой за чемпионский пояс UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Максом Холлоуэйем. Несмотря на то что многие расстроены срывом боя Орла с Фергюсоном, в воскресенье всё ещё может произойти одно долгожданное для нас событие. Хабиб имеет реальный шанс стать первым чемпионом UFC в истории России. Давайте поболеем за Орла так же безбашенно, как это делает Кайли.

Это видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Mini Khabib.