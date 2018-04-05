Американский рестлер намерен вернуться в UFC

Президент UFC Дана Уайт объявил о возвращении американского бойца Брока Леснара в октагон.

"Да, Брок Леснар возвращается. Не знаю, когда, но да — он возвращается", — цитирует Уайта The Sun.

Последний бой Леснара в клетке в рамках турнира UFC 200 датирован 9 июля 2016 года. Тогда 40-летний американец единогласным решением судей одолел новозеландца Марка Ханта

После поединка оказалось, что допинг-проба Леснара дала положительный результат на наличие запрещенного препарата кломифен. В результате его дисквалифицировали на год и оштрафовали на $250 тысяч.

Брок, не дожидаясь конца срока отстранения, объявил о завершении карьеры в ММА и ушел в WWE.

Отмечается, что срок дисквалификации Леснара продолжится в случае возвращении американца в UFC.