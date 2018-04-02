Отец Нурмагомедова: Если это заговор, нам нужно воевать

Отец Нурмагомедова: Мы будем требовать боя с Фергюсоном

Бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменен в четвертый раз из-за травмы американца. Соотечественник Фергюсона — Макс Холлоуэй согласился выйти на бой против россиянина 7 апреля.

«Хабиб четвёртый раз готовился к этому бою, но он сорвался, теперь будет не менее опасный соперник — Холлоуэй. Это очень опасный соперник, на ходу, который в последнем поединке уронил Альдо. Он очень быстрый и хороший боец, поэтому бой будет очень интересный. Думаю, Холлоуэй не менее интересен, чем Фергюсон, он ведь и говорил на пресс-конференции, что готов драться с любым.