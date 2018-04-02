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Отец Нурмагомедова: Если это заговор, нам нужно воевать
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Отец Нурмагомедова: Если это заговор, нам нужно воевать 

Советский спорт 2 апреля 2018
Отец Нурмагомедова: Мы будем требовать боя с Фергюсоном
Бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменен в четвертый раз из-за травмы американца. Соотечественник Фергюсона — Макс Холлоуэй согласился выйти на бой против россиянина 7 апреля.
«Хабиб четвёртый раз готовился к этому бою, но он сорвался, теперь будет не менее опасный соперник — Холлоуэй. Это очень опасный соперник, на ходу, который в последнем поединке уронил Альдо. Он очень быстрый и хороший боец, поэтому бой будет очень интересный. Думаю, Холлоуэй не менее интересен, чем Фергюсон, он ведь и говорил на пресс-конференции, что готов драться с любым.
Может быть, сейчас Хабиб не готов к этому сопернику, но посмотрим, ведь мы следим почти за всеми, кто может быть нашим оппонентом. Ни один человек за такое короткое время не успеет подготовиться — Холлоуэй ведь тоже не успеет. Но даже если это заговор, нам нужно воевать, брать этот пояс», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
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