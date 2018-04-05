Забит Магомедшарипов: Моя цель — быть чемпионом UFC

Титульник Хабиба, возвращение Федора. Апрельское безумие в ММА Магомедшарипов на UFC 223 проведет поединок против американца Кайла Бочняка.

«Он жесткий соперник. У него хорошая выносливость. Все его бои [в UFC] доходили до решения, и это значит, что он способен пройти всю дистанцию. Так что мы готовились к трем полным раундам.

Я не могу сказать, как быстро произойдет мое чемпионство в UFC, потому что нужно смотреть, кого организация будет выставлять против меня. Но конечно моя цель — быть чемпионом», — цитирует Магомедшарипова MMAjunkie.