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Забит Магомедшарипов: Моя цель — быть чемпионом UFC
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Забит Магомедшарипов: Моя цель — быть чемпионом UFC 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Титульник Хабиба, возвращение Федора. Апрельское безумие в ММА  Магомедшарипов на UFC 223 проведет поединок против американца Кайла Бочняка.
«Он жесткий соперник. У него хорошая выносливость. Все его бои [в UFC] доходили до решения, и это значит, что он способен пройти всю дистанцию. Так что мы готовились к трем полным раундам.
Я не могу сказать, как быстро произойдет мое чемпионство в UFC, потому что нужно смотреть, кого организация будет выставлять против меня. Но конечно моя цель — быть чемпионом», — цитирует Магомедшарипова MMAjunkie.
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