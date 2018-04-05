Источник: Именитый диетолог ушел от Нурмагомедова из-за Холлоуэя

Диетолог Джордж Локхарт работает с соперником Нурмагомедова — Максом Холлоуем. Бойцы проведут бой 7 апреля на шоу UFC 223.

Хабиб Нурмагомедов: Для Холлоуэя это будут самые тяжелые 25 минут в его жизни

«Хабиб больше не работает с известным диетологом Джорджем Локхартом для UFC 223. Несколько дней назад они согласились разойтись из-за «конфликта интересов». Они разошлись дружелюбно и открыты для сотрудничества в будущем. У Локхарта и его команды все еще есть шесть бойцов, включая Холлоуэйя, которые выступят на этом турнир», — написал в своем твиттере журналист Эриель Хельвани.