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Холлоуэй попросил у Нурмагомедова прощения за отмену поединка
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Холлоуэй попросил у Нурмагомедова прощения за отмену поединка 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй попросил у россиянина Хабиба Нурмагомедова прощения за вынужденную отмену поединка. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса. Дайте болельщикам то, что они заслужили", — написал Холлоуэй в своем твиттере.
Поединок, который должен был состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке в рамках UFC 223, был отменен из-за проблем американца со здоровьем.
Ранее стало известно, что новым соперником Нурмагомедова станет американец Энтони Петтис, теперь спортсмену необходимо пройти процедуру взвешивания, чтобы попасть в необходимую весовую категорию до 70,3 кг.
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