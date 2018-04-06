Холлоуэй попросил у Нурмагомедова прощения за отмену поединка

"Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса . Дайте болельщикам то, что они заслужили", — написал Холлоуэй в своем твиттере.

Поединок, который должен был состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке в рамках UFC 223, был отменен из-за проблем американца со здоровьем.

Ранее стало известно, что новым соперником Нурмагомедова станет американец Энтони Петтис, теперь спортсмену необходимо пройти процедуру взвешивания, чтобы попасть в необходимую весовую категорию до 70,3 кг.