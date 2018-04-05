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Нурмагомедов и Холлоуэй провели открытые тренировки перед шоу UFC 223 (видео)
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Нурмагомедов и Холлоуэй провели открытые тренировки перед шоу UFC 223 (видео) 

Советский спорт 1 час назад
Утром 8 апреля Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй проведут бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Накануне турнира бойцы провели открытые тренировки. Россиянин вместо мастер-класса отвечал на вопросы из зала.
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