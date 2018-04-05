Отец Нурмагомедова: у Макгрегора девчачья талия

Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап раскритиковал образ ирландца Конора Макгрегора . По его словам, Макгрегор занимается посторонними делами, а не спортом.

"Он много говорит, а не выступает. Как можно провести один бой и держать пояс два года? Остальным что делать? Команды со всего мира идут к этому поясу по 5-7 лет и не могут получить бой. Такая ситуация не нужна ни фанатам, ни бойцам. Макгрегор считался первым, но из первой десятки человек шесть его спокойно "разобрали" бы", — цитирует отца Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Он также подчеркнул, что Макгрегор находится в не самых лучших кондициях.

"Все три моих бойца его уложат! Что Ислам Махачев , что Рустам Хабилов , что Хабиб Нурмагомедов. Никто не встанет против Макгрегора в левую стойку, чтоб биться одной рукой. Где ухватят — там же задушат и поломают. Никаких проблем. Присмотритесь к Конору. А потом взгляните на моих. Сразу поймете разницу.

Макгрегор сверху мощный, крепкий. Спина и руки борцовские. А талия тоненькая, девчачья. Потому что нет наследственности. Нет у него тела борца! Для ударника — все на месте. Для борьбы — некондиция", — заключил тренер российского бойца.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Макса Холлоуэя мужчиной, в отличие от Макгрегора.