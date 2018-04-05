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Отец Нурмагомедова: у Макгрегора девчачья талия
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Отец Нурмагомедова: у Макгрегора девчачья талия 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: mmafighting.com
Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап раскритиковал образ ирландца Конора Макгрегора. По его словам, Макгрегор занимается посторонними делами, а не спортом.
"Он много говорит, а не выступает. Как можно провести один бой и держать пояс два года? Остальным что делать? Команды со всего мира идут к этому поясу по 5-7 лет и не могут получить бой. Такая ситуация не нужна ни фанатам, ни бойцам. Макгрегор считался первым, но из первой десятки человек шесть его спокойно "разобрали" бы", — цитирует отца Нурмагомедова "Спорт-экспресс".
Он также подчеркнул, что Макгрегор находится в не самых лучших кондициях.
"Все три моих бойца его уложат! Что Ислам Махачев, что Рустам Хабилов, что Хабиб Нурмагомедов. Никто не встанет против Макгрегора в левую стойку, чтоб биться одной рукой. Где ухватят — там же задушат и поломают. Никаких проблем. Присмотритесь к Конору. А потом взгляните на моих. Сразу поймете разницу.
Макгрегор сверху мощный, крепкий. Спина и руки борцовские. А талия тоненькая, девчачья. Потому что нет наследственности. Нет у него тела борца! Для ударника — все на месте. Для борьбы — некондиция", — заключил тренер российского бойца.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Макса Холлоуэя мужчиной, в отличие от Макгрегора.
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