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Боец Лобов снят с турнира UFC 223
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Боец Лобов снят с турнира UFC 223 из-за участия в беспорядках 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: UFC
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что российский боец Артем Лобов снят с турнира UFC 223 из-за его участия в беспорядках, сообщает "Советский спорт".
Лобов присутствовал на месте столкновений, в ходе которых ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус, в котором присутствовали участиники Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Артем был в группе людей, напавших на автобус. Бой с Касересом снят с турнира, этого боя не будет", — цитирует Уайта MMAJunkie.
Ранее Уайт сообщил, что полиция Нью-Йорка разыскивает Макгрегора, который атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.
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