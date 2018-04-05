Боец Лобов снят с турнира UFC 223

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что российский боец Артем Лобов снят с турнира UFC 223 из-за его участия в беспорядках, сообщает "Советский спорт".
Лобов присутствовал на месте столкновений, в ходе которых ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус, в котором присутствовали участиники Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Артем был в группе людей, напавших на автобус. Бой с Касересом снят с турнира, этого боя не будет", — цитирует Уайта MMAJunkie.
Ранее Уайт сообщил, что полиция Нью-Йорка разыскивает Макгрегора, который атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.