Нурмагомедов — Макгрегору: если ты хочешь поговорить со мной, то назови место, и я приду

Российский боец смешанных Единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус в котором он ехал вместе с участниками турнира UFC 223.

«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи. Если ты считаешь себя гангстером, то почему не вошёл внутрь? Бруклин историческое место для гангстеров. Ты хочешь со мной поговорить? Пришли мне место, и я приеду, без проблем», — приводит слова НУрмагомедова журналист портала MMA Fighting Ариэль Хэльвани.

Ранее в сети появилось видео из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор.