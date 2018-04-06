Ещё
Нурмагомедов — Макгрегору: если ты хочешь поговорить со мной, то назови место, и я приду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов — Макгрегору: если ты хочешь поговорить со мной, то назови место, и я приду 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Российский боец смешанных Единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус в котором он ехал вместе с участниками турнира UFC 223.
«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи. Если ты считаешь себя гангстером, то почему не вошёл внутрь? Бруклин историческое место для гангстеров. Ты хочешь со мной поговорить? Пришли мне место, и я приеду, без проблем», — приводит слова НУрмагомедова журналист портала MMA Fighting Ариэль Хэльвани.
Ранее в сети появилось видео из автобуса с бойцами UFC, на который напал Макгрегор.
RT на русском: последние новости
Отец Нурмагомедова: у Макгрегора талия как у девочки Кормье предложил наказать Макгрегора, заставив в октагоне сразиться с Нурмагомедовым Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — ирландский молокосос
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»303
От Смолова отказались в Англии20
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение