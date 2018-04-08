Менеджер Конора Макгрегора: «Конор рассчитывает вернуться в ринг как можно скорее» 

Менеджер бойца MMA Конора Макгрегора Оуди Аттар рассчитывает, что его клиент скоро вернется в ринг. Напомним, Макгрегор в четверг, 5 апреля, напал на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего был выдан на его арест. В данный момент боец выпущен под залог.
— Так много слухов и дезинформации о моем клиенте, — написал Аттар в своем «Твиттере». — Все решат правоохранительные органы, мне нечего сказать. Конор — прекрасный отец и преданный друг. Он один из лучших спортсменов в мире. Он рассчитывает вернуться в ринг как можно скорее.