Тони Фергюссон: «Верните меня на ринг! Ненавижу следить за всем со стороны» 

Боец MMA Тони Фергюсон отреагировал на выходку Конора Макгрегора, который напал на автобоус участников UFC 223. Напомним, что ранее был отменен бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.
"Верните меня на ринг! Ненавижу следить со всем стороны, особенно сейчас, когда творится такая дичь! Я нужен UFC и болельщикам!", — написал Фергюсон в своем «Твиттере».
В четверг Конор Макгрегор напал на автобус участников UFC 223, в котором встретятся Нурмагомедов и Макс Холлоуэй. Ирландец пытался бросить ограждение, а один из его друзей стулом разбил стекло. В результате повреждения получил Майкл Кьеза.