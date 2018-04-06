Тони Фергюссон: «Верните меня на ринг! Ненавижу следить за всем со стороны»

Боец MMA Тони Фергюсон отреагировал на выходку Конора Макгрегора , который напал на автобоус участников UFC 223. Напомним, что ранее был отменен бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.

"Верните меня на ринг! Ненавижу следить со всем стороны, особенно сейчас, когда творится такая дичь! Я нужен UFC и болельщикам!", — написал Фергюсон в своем «Твиттере».