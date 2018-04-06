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Тони Фергюссон: «Верните меня на ринг! Ненавижу следить за всем со стороны»
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Тони Фергюссон: «Верните меня на ринг! Ненавижу следить за всем со стороны» 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Боец MMA Тони Фергюсон отреагировал на выходку Конора Макгрегора, который напал на автобоус участников UFC 223. Напомним, что ранее был отменен бой между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым.
"Верните меня на ринг! Ненавижу следить со всем стороны, особенно сейчас, когда творится такая дичь! Я нужен UFC и болельщикам!", — написал Фергюсон в своем «Твиттере».
В четверг Конор Макгрегор напал на автобус участников UFC 223, в котором встретятся Нурмагомедов и Макс Холлоуэй. Ирландец пытался бросить ограждение, а один из его друзей стулом разбил стекло. В результате повреждения получил Майкл Кьеза.
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