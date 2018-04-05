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Отец Нурмагомедова: у Макгрегора талия как у девочки
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Отец Нурмагомедова: у Макгрегора талия как у девочки 

RT на русском 22 часа назад
Фото: mmafighting.com
Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, высказал мнение о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе ирландце Коноре Макгрегоре.
«Он много говорит — а не выступает. Как можно провести один бой, и держать пояс два года? Остальным что делать? Команды со всего мира идут к этому поясу по 5-7 лет, и не могут получить бой. Такая ситуация не нужна ни фанатам, ни бойцам. Макгрегор считался первым — но из первой десятки человек шесть его спокойно «разобрали» бы», — приводит слова Нурмагомедова — старшего «Спорт-экспресс».
Он отметил, что объективно по силе Макгрегор восьмой-девятый в первой десятке рейтинга легковесов UFC.
«Все три моих бойца его уложат! Что Ислам Махачев, что Рустам Хабилов, что Хабиб Нурмагомедов. Никто не встанет против Макгрегора в левую стойку, чтоб биться одной рукой. Где ухватят — там же задушат и поломают. Никаких проблем. Присмотритесь к Конору. А потом взгляните на моих. Сразу поймёте разницу. Макгрегор сверху мощный, крепкий. Спина и руки борцовские. А талия тоненькая, девчачья. Потому что нет наследственности. Нет у него тела борца! Для ударника — всё на месте. Для борьбы не кондиция», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что возвращение Макгрегора в смешанные единоборства состоится в 2018 году.
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