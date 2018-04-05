Отец Нурмагомедова: у Макгрегора талия как у девочки

Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова , Абдулманап, высказал мнение о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе ирландце Коноре Макгрегоре.

«Он много говорит — а не выступает. Как можно провести один бой, и держать пояс два года? Остальным что делать? Команды со всего мира идут к этому поясу по 5-7 лет, и не могут получить бой. Такая ситуация не нужна ни фанатам, ни бойцам. Макгрегор считался первым — но из первой десятки человек шесть его спокойно «разобрали» бы», — приводит слова Нурмагомедова — старшего «Спорт-экспресс».

Он отметил, что объективно по силе Макгрегор восьмой-девятый в первой десятке рейтинга легковесов UFC.

«Все три моих бойца его уложат! Что Ислам Махачев , что Рустам Хабилов , что Хабиб Нурмагомедов. Никто не встанет против Макгрегора в левую стойку, чтоб биться одной рукой. Где ухватят — там же задушат и поломают. Никаких проблем. Присмотритесь к Конору. А потом взгляните на моих. Сразу поймёте разницу. Макгрегор сверху мощный, крепкий. Спина и руки борцовские. А талия тоненькая, девчачья. Потому что нет наследственности. Нет у него тела борца! Для ударника — всё на месте. Для борьбы не кондиция», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что возвращение Макгрегора в смешанные единоборства состоится в 2018 году.