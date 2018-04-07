Отец высказался о заработке Хабиба

Отец Нурмагомедова рассказал, сколько зарабатывает его сын по новому контракту в UFC

Абдулманап Нурмагомедов , отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова , подтвердил, что новый контракт сына в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) был увеличен в 25 раз.

Он сказал, что предыдущий контракт был на сумму $10 тысяч за бой.

«Вот и считайте, сколько сейчас — если «в 25 раз лучше». Два с половиной миллиона долларов!», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что все суммы за бой умножаются вдвое, в случае победы.