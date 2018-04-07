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Отец высказался о заработке Хабиба
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Отец Нурмагомедова рассказал, сколько зарабатывает его сын по новому контракту в UFC 

RT на русском 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что новый контракт сына в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) был увеличен в 25 раз.
Он сказал, что предыдущий контракт был на сумму $10 тысяч за бой.
«Вот и считайте, сколько сейчас — если «в 25 раз лучше». Два с половиной миллиона долларов!», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что все суммы за бой умножаются вдвое, в случае победы.
Ранее отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, рассказал, почему не состоялся поединок его сына с на тот момент действующим чемпионом UFC в лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.
RT на русском: последние новости
СМИ: UFC планировал предложить новый контракт Макгрегору и организовать бой ирландца с Нурмагомедовым Нурмагомедов лишился соперников в титульном поединке за звание чемпиона UFC Источник: соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223 станет Айаквинта
 Ещё 30 источников 
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