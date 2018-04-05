Стали известны подробности несостоявшегося боя Макгрегор — Нурмагомедов

"Контракт между Коннором и Хабибом подписали, даже два контракта — сперва на одно число, потом на другое. Пресса об этом молчала. Но как только уговорили Эдди Альвареса биться за меньшую сумму, бой с Коннором отдали ему. Хабиба опрокинули", — цитирует отца Нурмагомедова «Спорт-экспресс».

При этом он подчеркнул, что Макгрегор и Альварес согласились на другие финансовые условия.

"Конору сказали «если ты не станешь драться с Альваресом за $4 млн, дадим тебе Хабиба. Там ты все равно не получишь больше, будет „4+4“. Он тоже согласился! Посчитайте, сколько миллионов сэкономили в UFC, отдав бой Макгрегору и Альваресу. Они довольны. Доволен Альварес, получивший этот бой. Макгрегор, уронивший Альвареса. А в стороне от всего этого Тони Фергюсон и Хабиб», — заключил Нурмагомедов-старший.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что Макгрегор проведет поединок в 2018 году.