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Стали известны подробности несостоявшегося боя Макгрегор — Нурмагомедов
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Стали известны подробности несостоявшегося боя Макгрегор — Нурмагомедов 

Газета.Ru 22 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, который является отцом и тренером российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал подробности, связанные с несостоявшимся поединком россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.
"Контракт между Коннором и Хабибом подписали, даже два контракта — сперва на одно число, потом на другое. Пресса об этом молчала. Но как только уговорили Эдди Альвареса биться за меньшую сумму, бой с Коннором отдали ему. Хабиба опрокинули", — цитирует отца Нурмагомедова «Спорт-экспресс».
При этом он подчеркнул, что Макгрегор и Альварес согласились на другие финансовые условия.
"Конору сказали «если ты не станешь драться с Альваресом за $4 млн, дадим тебе Хабиба. Там ты все равно не получишь больше, будет „4+4“. Он тоже согласился! Посчитайте, сколько миллионов сэкономили в UFC, отдав бой Макгрегору и Альваресу. Они довольны. Доволен Альварес, получивший этот бой. Макгрегор, уронивший Альвареса. А в стороне от всего этого Тони Фергюсон и Хабиб», — заключил Нурмагомедов-старший.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что Макгрегор проведет поединок в 2018 году.
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