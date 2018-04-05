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Я бы этому Это'О стул на голову надел!". Отец Хабиба Нурмагомедова — о методах работы
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Я бы этому Это'О стул на голову надел!". Отец Хабиба Нурмагомедова — о методах работы 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
В ночь с субботы на воскресенье российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке бой с американцем Максом Холлоуэем. Накануне этого события обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК провел четыре дня в гостях у отца Хабиба — знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира. Jтец бойца, в частности, выразил уверенность, что он бы смог навести дисциплину в футбольном «Анжи», когда за него выступали звезды мирового футбола.
— Всю жизнь болею за "Спартак"! Когда появился «Анжи» — стал болеть и за него, — сказал Нурмагомедов-старший. — Когда здесь Это'О, Траоре и Роберто Карлос взяли моду не вставать на зарядку, в Махачкале шутили — надо им тренером по физподготовке назначить Абдулманапа.
— Помогло бы?
— Они на зарядку первые выбегали бы. Даже на одной ноге. Отвечаю.
— Позвольте поинтересоваться методами.
— Я бы этому Это'О стул на голову один раз надел бы. Есть у меня такой — 150 килограммов. Второй раз уговаривать не пришлось бы. Что это такое — на зарядку не вставать?
Полностью интервью Нурмагомедова-старшего
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