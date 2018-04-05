Я бы этому Это'О стул на голову надел!". Отец Хабиба Нурмагомедова — о методах работы

В ночь с субботы на воскресенье российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке бой с американцем Максом Холлоуэем. Накануне этого события обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК провел четыре дня в гостях у отца Хабиба — знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира. Jтец бойца, в частности, выразил уверенность, что он бы смог навести дисциплину в футбольном «Анжи», когда за него выступали звезды мирового футбола.

— Всю жизнь болею за "Спартак" ! Когда появился «Анжи» — стал болеть и за него, — сказал Нурмагомедов-старший. — Когда здесь Это'О, Траоре и Роберто Карлос взяли моду не вставать на зарядку, в Махачкале шутили — надо им тренером по физподготовке назначить Абдулманапа.

— Помогло бы?

— Они на зарядку первые выбегали бы. Даже на одной ноге. Отвечаю.

— Позвольте поинтересоваться методами.

— Я бы этому Это'О стул на голову один раз надел бы. Есть у меня такой — 150 килограммов. Второй раз уговаривать не пришлось бы. Что это такое — на зарядку не вставать?

Полностью интервью Нурмагомедова-старшего