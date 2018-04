Макгрегор находится под стражей в полицейском участке Нью-Йорка

Ирландский боец Конор Макгрегор находится под стражей в 78-м полицейском участке Нью-Йорка, сообщает NBC . В ближайшее время 29-летнему ирландцу будут предъявлены обвинения по поводу инцидента, произошедшего после медиа-дня участников шоу UFC 223. Макгрегор вместе со своими друзьями атаковали автобус.

Макгрегор атаковал автобус с Хабибом. Зачем он это сделал?

Champion UFC fighter Conor McGregor is in custody and is at the NYPD's 78th precinct where he is expected to be charged with assault following an incident in Brooklyn, New York, according to two senior New York City law enforcement officials. pic.twitter.com/w1fpmZQ4oz

— NBC News (@NBCNews) 6 апреля 2018 г.