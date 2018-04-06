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Майкл Кьеза: «Я сильно расстроен. И это еще мягко сказано»
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Майкл Кьеза: «Я сильно расстроен. И это еще мягко сказано» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Американский боец Майкл Кьеза не скрывает своего разочарования в связи с тем, что ему придется пропустить турнир UFC 223. Кьеза получил порезы лица в результате нападения Конора Макгрегора на автобус, в котором находился Кьеза.
"Решение о недопуске меня к бою было принято New York State Athletic Commission. Я очень расстроен, и это еще мягко сказано. Хочу сказать своего сопернику Энтони Петтиту, что рассчитываю провести этот бой в ближайшее время, уже 9 июня. Пока это все, что я могу сказать", — написал Кьеза в своем «Твиттере».
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