Майкл Кьеза: «Я сильно расстроен. И это еще мягко сказано»

Американский боец Майкл Кьеза не скрывает своего разочарования в связи с тем, что ему придется пропустить турнир UFC 223. Кьеза получил порезы лица в результате нападения Конора Макгрегора на автобус, в котором находился Кьеза.

"Решение о недопуске меня к бою было принято New York State Athletic Commission. Я очень расстроен, и это еще мягко сказано. Хочу сказать своего сопернику Энтони Петтиту, что рассчитываю провести этот бой в ближайшее время, уже 9 июня. Пока это все, что я могу сказать", — написал Кьеза в своем «Твиттере».