Кьезе запретили выступать на UFC 223 после атаки Макгрегора

Боец UFC Майкл Кьеза не сможет выступить на турнире UFC 223. В ходе атаки Конора Макгрегора на автобус с бойцами Кьеза получил множественные порезы из-за влетевшего в окно предмета. Изначально он считал, что сможет выступить, но Атлетическая комиссия Нью-Йорка запретила ему участие в турнире.

Кьеза должен был сразиться с бывшим чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом.

”Я опустошен, чтобы не сказать сильнее. Надеюсь как можно скорее провести этот бой. Хорошо бы 9 июня”, — написал Кьеза в «Твиттере».