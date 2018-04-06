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Кьезе запретили выступать на UFC 223 после атаки Макгрегора
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Кьезе запретили выступать на UFC 223 после атаки Макгрегора 

SPORT24.ru 1 час назад
Боец UFC Майкл Кьеза не сможет выступить на турнире UFC 223. В ходе атаки Конора Макгрегора на автобус с бойцами Кьеза получил множественные порезы из-за влетевшего в окно предмета. Изначально он считал, что сможет выступить, но Атлетическая комиссия Нью-Йорка запретила ему участие в турнире.
Кьеза должен был сразиться с бывшим чемпионом UFC в легком весе Энтони Петтисом.
”Я опустошен, чтобы не сказать сильнее. Надеюсь как можно скорее провести этот бой. Хорошо бы 9 июня”, — написал Кьеза в «Твиттере».
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