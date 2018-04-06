Хабиб Нурмагомедов: «Я думаю, что Сент-Пьер имеет большее наследие, чем Конор»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов во время общения с фанатами на открытой тренировке ответил на вопрос о возможном переходе в полусредний дивизион. Напомним, бой между Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем пройдет в Нью-Йорке 7 апреля.

Бой Хабиб — Холлоуэй. Live!

— Я не думаю о переходе в полусредний вес. Я не думаю об этом, потому что у меня нет проблем с тем, чтобы укладываться в легкий вес, — цитирует Нурмагомедова allboxing.ru. — Я могу драться с полусредневесами, я могу побить многих там, но я дерусь за свое наследие. Я хочу драться в легком дивизионе. Мы затащим в легкий вес Сент-Пьера. Для него это также сейчас очень важно. Он уже был чемпионом в полусреднем и среднем дивизионах. Сейчас можно поговорить о легком весе. Пожалуйста, приходи сюда.

Я думаю, что Сент-Пьер имеет большее наследие, чем Конор. У Конора, конечно, тоже есть кое-что, но Сент-Пьер — это другой уровень. Он бывший чемпион в двух дивизионах, у него самая длинная победная серия на данный момент. Мое мнение — Джордж является лучшим атлетом, который когда-либо выходил в клетку UFC. Так что Сент-Пьер — намного лучший вариант.