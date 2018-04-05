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Нурмагомедов поддержал арестованного бизнесмена Магомедова
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Нурмагомедов поддержал арестованного бизнесмена Магомедова 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выступил с поддержкой бизнесмена Зиявудина Магомедова. Владелец группы компаний «Сумма» был арестован 31 марта.
"31 марта в Москве арестован наш земляк Зиявудин Магомедов. Все вы знаете его. Он настоящий патриот, очень много сделал для родного Дагестана. Он очень поддерживает наших спортсменов и наших детей — для них работает фонд «Пери», строится образовательный центр в Махачкале. Обвинения Зиявудину предъявлены серьезные и мы решили обратиться напрямую к Президенту Владимиру Путину с просьбой взять дело под личный контроль, чтобы расследование было честным!" — написал Нурмагомедов в Инстаграме.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 5 Апр 2018 в 11:23 PDT
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