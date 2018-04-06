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«Хохотал внутри»: Нурмагомедов о нападении Макгрегора
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«Хохотал внутри»: Нурмагомедов о нападении Макгрегора 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его развеселило нападение ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками UFC. Об этом сообщает Sports.ru. h  Нурмагомедов заявил, что «хохотал внутри» во время инцидента.
«Ты разбил окно? Зачем? Залазь внутрь. Если ты настоящий бандит, почему ты не забрался внутрь?» — сказал боец, напомнив, что Нью-Йорк — город «с богатой бандитской историей».
Он также заявил о готовности «пообщаться» с Макгрегором.
«Скажи, где ты. Я приду, без проблем», — пообещал Нурмагомедов.
Пятого апреля в Бруклине Макгрегор и еще несколько человек напали на автобус с бойцами UFC, среди которых был и Нурмагомедов. Они разбили стекло. Сообщалось, что ирландский боец сам пришел в участок и сдался полиции.
СМИ писали, что между Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрегора, ирландским бойцом русского происхождения Артемом Лобовым произошел конфликт. Лобов тоже участвовал в нападении, и его исключили из участия в турнире UFC 223.
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