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Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора
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Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: khabib_nurmagomedov
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его рассмешило нападение ирландца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223.
Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента два бойца получили травмы.
Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения.
Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором
«Я смеялся внутри автобуса. Ты разбил окно в автобусе? Зачем? Зайди внутрь. Ты знаешь, UFC запрещает это делать. Если ты настоящий гангстер, почему ты не зашел в автобус? Бруклин -исторически гангстерское место. Ты хочешь поговорить со мной? Сообщи мне, где ты находишься. Я приду, без проблем. Я так воспитан, я не бросаю стулья в окна. Это не мой автобус», — цитирует Нурмагомедова MMAfighting.
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