Нурмагомедов посмеялся над нападением Макгрегора

Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента два бойца получили травмы.

Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения.

Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором