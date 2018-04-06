Уличные бои: Макгрегор напал на автобус

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор устроил беспорядки в Нью-Йорке, атаковав на выезде из «Барклайз Центра» автобус с бойцами UFC, в котором находился Хабиб Нурмагомедов . Макгрегор разбил лобовое стекло железным стулом, в результате чего пострадали несколько участников предстоящего вечера UFC 223. Полиция Нью-Йорка объявила Конора в розыск. В конце концов он сдался властям.

Предстоящий вечер боев смешанного стиля под эгидой самой известной и престижной организации ММА UFC 223 в Нью-Йорке еще до начала поединков стал самым скандальным в истории не только промоушена, но и всего вида спорта.

И это даже несмотря на отмену главного события вечера — боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона мира в легком весе.

Их ожидаемое уже четвертый год сражение срывается в четвертый раз, причем каждый из бойцов становился причиной отмены поединка дважды. На этот раз виноват Тони Фергюсон, который, споткнувшись во время официального мероприятия в преддверии боя, повредил связку колена.

Заменой американцу стал другой боец смешанного стиля из США Макс Холлоуэй , имеющий солидный послужной список из 19-ти побед в 22-х боях в ММА.

Нурмагомедов и Холлоуэй высказываются друг о друге подчеркнуто корректно, и в преддверии их поединка внимание общественности переключилось на другие ситуации и инциденты, коих оказалось с избытком.

Всю кашу заварил Хабиб, который за пару дней до боя с Холлоуэем устроил конфликт в коридоре гостиницы, где проживают спортсмены с другим российским бойцом ММА Артемом Лобовым

Лобов, известный как друг и спарринг-партнер Макгрегора, восемь месяцев назад в прямом эфире в своем инстаграме раскритиковал Нурмагомедова за его нападки на ирландца.

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «чикен» («курица» в переводе с английского — «Газета.Ru»)? Кто боится, кто ссыкун? Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — заявил тогда Лобов.

Имеющий четыре поражения в шести боях в UFC Артем должен был биться в андеркарде вечера UFC 223, а потому находился в Бруклине.

Команда Нурмагомедова во главе с самим бойцом «поймала» Лобова в момент, когда из его окружения вместе с ним находился только один человек.

Прижав Лобова к стене, Хабиб схватил его за шею и спросил: «Ты говорил, что я ссыкун?», на что получил внезапный ответ: «Я не говорил такого».

«Как не говорил? Больше не говори такие вещи», — настоятельно заявил Нурмагомедов и ощутимо шлепнул Лобова по голове, что очень напоминало пощечину.

Видео со стычкой попало в сеть. Владелец аккаунта Russia Wrestling Team разместил в инстаграме нарезку обращения Лобова к фанатам, которая время от времени прерывается фрагментами разборок с Нурмагомедовым в коридоре гостиницы.

Сам Лобов позже заявил в интервью, что не видит другого решения конфликта, кроме как встречи с Нурмагомедовым один на один, причем за пределами восьмиугольника.

Ситуация, очевидно, крайне не понравилась Макгрегору, воспринявшему «наезд» на своего друга как личное оскорбление.

И если все это изначально было задумано ради раскрутки вечера боев и потенциальной встречи Хабиба с Конором в будущем (тот факт, что Нурмагомедов не предъявлял Лобову претензий раньше, хотя они неоднократно пересекались с момента «прямого эфира» Артема, косвенно указывает на это), ситуация вышла из-под контроля.

Макгрегор прилетел в Нью-Йорк, хотя президент UFC Дэйна Уайт ранее говорил, что ирландца не будет на UFC 223, но самого вечера боев, чтобы спуститься в восьмиугольник и начать раскрутку поединка с Хабибом ирландец не дождался.

Он вместе со своей командой атаковал отъезжавший из «Барклайз Центра» автобус с бойцами «красного угла» предстоящего вечера, вроде бы желая разобраться с Нурмагомедовым.

Макгрегор вел себя крайне агрессивно и в итоге разбил лобовое стекло автобуса, бросив в него железный стул.

В результате действий Ноториуса (прозвище бойца) пострадали два участника UFC 223 Майк Кьеза и Рэй Борг, причем последний в итоге не был допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы глаза.

Также в сети проскочила информация, что осколки задели американку Роуз Намаюнас , которая также участвует в предстоящем вечере.

Изначально сообщалось, что атака была по сути бесцельной, так как Нурмагомедова вроде бы не было внутри автобуса, но впоследствии выяснилось, что он там все-таки присутствовал, только из его команды рядом находился лишь менеджер.

Нурмагомедов не вышел к ирландцу, после появилась информация, что он со своей командой ждет Конора в отеле, а сам Хабиб адресовал оппоненту следующее заявление:

«Я хохотал внутри. Ты разбил окно? Зачем? Залазь внутрь. Если ты настоящий бандит, почему ты не забрался внутрь? Нью-Йорк — место с богатой бандитской историей. Хочешь пообщаться? Скажи, где ты. Я приду, без проблем».

После дебоша у автобуса Макгрегор скрылся, Уайт назвал эту выходку «худшим, что случилось с UFC за все время его существования», а полиция Нью-Йорка открыла дело и занялась поисками ирландского бойца.

В итоге Ноториус сам явился в полицейский участок, где был задержан пока без предъявления обвинения, так как полицейский департамент еще изучает подробности случившегося.

Также стало известно, что UFC уже снял с вечера Лобова, так как тот был одним из участников нападения на автобус с Нурмагомедовым. В данный момент перспективы Артема в организации кажутся крайне печальными, так как, по мнению специалистов, его до сих пор не уволили из UFC за слабые результаты только вследствие протекции ирландского чемпиона.