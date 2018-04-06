Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор, хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду

«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи внутрь. Если ты настоящий гангстер, то почему бы тебе не зайти внутрь?

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Хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду. Без проблем, — приводит слова Нурмагомедова „Матч ТВ“ со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 223 за титул чемпиона UFC в легком дивизионе встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Мак Холлоуэй. Бой состоится 7 апреля и пройдет в „Барклайс-центре“ в Бруклине.