Ещё
Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор, хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор, хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду 

Советский спорт 6 апреля 2018
Фото: Советский спорт
«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи внутрь. Если ты настоящий гангстер, то почему бы тебе не зайти внутрь?
Макгрегор мстит Хабибу за Лобова! Скандал в Бруклине: безумие ирландца (ВИДЕО)
Хочешь поговорить со мной? Назови место, я приеду. Без проблем, — приводит слова Нурмагомедова „Матч ТВ“ со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани.
Напомним, в главном поединке турнира UFC 223 за титул чемпиона UFC в легком дивизионе встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Мак Холлоуэй. Бой состоится 7 апреля и пройдет в „Барклайс-центре“ в Бруклине.
Советский спорт: последние новости
Два бойца не примут участия в UFC 223 из-за полученных травм при нападении на автобус UFC рассматривает Аяквинту и Ортегу в качестве возможных соперников Нурмагомедова Конор Макгрегор: Ничего вы меня не лишите, девки
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях20
Появилось видео нападения Макгрегора на бойцов UFC6
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение