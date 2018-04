Конор Макгрегор встретился с мужчиной, который внес за него залог

В четверг Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223. Бойца отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов.

Макгрегора освободил житель Нью-Йорка Айра Джудельсон, в офис которого пришел боец, информирует Daily Mail.

— Мы очень мило поговорили с Конором, он оказался очень добрым человеком. Конор рад, что снова на свободе и что может снова увидеть своего ребенка и семью.

EXCLUSIVE: Conor McGregor seen inside offices of Brooklyn bail bondsman who paid $50K to get him out of jail https://t.co/QyzoTP8TSi