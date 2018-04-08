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Конор Макгрегор встретился с мужчиной, который внес за него залог
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Конор Макгрегор встретился с мужчиной, который внес за него залог 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
В четверг Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223. Бойца отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов.
Макгрегора освободил житель Нью-Йорка Айра Джудельсон, в офис которого пришел боец, информирует Daily Mail.
— Мы очень мило поговорили с Конором, он оказался очень добрым человеком. Конор рад, что снова на свободе и что может снова увидеть своего ребенка и семью.
EXCLUSIVE: Conor McGregor seen inside offices of Brooklyn bail bondsman who paid $50K to get him out of jail https://t.co/QyzoTP8TSi
Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 7 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Хабиб Нурмагомедов: "Я родом с сумасшедших гор. Пришло мое время" Макгрегор в наручниках. Видео Дана Уайт: "Полиция ищет Макгрегора. Думаю, он сдастся сам"
 Ещё 9 источников 
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