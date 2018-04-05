Макгрегор мстит Хабибу за Лобова? Скандал в Бруклине: безумие ирландца (ВИДЕО)

Конор Макгрегор вломился на одно из мероприятий UFC в преддверии турнира в Нью-Йорке и устроил скандал.

Боец и члены его команды появились в Barclays Center, произошли стычки.

Зарубежная пресса сообщает, что команда Макгрегора стучала в окна фургона. В автомобиль был брошен стул. Один пассажир даже получил травму, пишет американский журналист Ариэль Хельвани

Конор кричал кому-то, чтобы тот вышел из фургона, а затем ирландца оттащила охрана. Источники утверждают, что в этом фургоне находился российский боец Хабиб Нурмагомедов , который 8 апреля сразится против Макса Холлоуэя за титул чемпиона в легком весе.

Из-за чего все это?

Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле Нью-Йорка (видео)

Напомним, что на днях Хабиб Нурмагомедов в отеля Нью-Йорка повздорил с Лобовым, который является спарринг-партнером и близким другом Макгрегора.

Ранее в одном из интервью Лобов назвал Хабиба ссыкуном. Нурмагомедов, встретив Артема, решил разобраться.

— Ты говорил такое?, — спрашивал Нурмагомедов.

— Нет, не говорил.

— Нет, ты такое говорил. Больше такого не произноси, — сказал Хабиб и дал пощечину Лобову.

После этого инцидента спортсменов разняли.

Видимо, именно из-за этой ситуации и всполошился Макгрегор, который всем видом дал понять, что будет мстить за своего товарища Лобова.

Что же нас ждет дальше? Конор будет присутствовать на бое Хабиба с Холлоуэем. Вполне вероятно, что скандал продолжится. Безумный ажиотаж в США к этому бойцовскому шоу.