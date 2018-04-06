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Олейник — о конфликте Хабиба с Лобовым: «Если нужно кого-то поставить на место, то не так, не 10 человек на…
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Олейник — о конфликте Хабиба с Лобовым: «Если нужно кого-то поставить на место, то не так, не 10 человек на… 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о конфликте Хабиба Нурмагомедова с Артемом Лобовым. По его словам, ситуация некрасивая, а русские спортсмены должны поддерживать друг друга. Напомним, ранее бойцы устроили потасовку, вследствие которой друг Лобова ирландец Конор Макгрегор затем напал на автобус с участниками шой UFC 223, среди которых был Нурмагомедов.
Что будет с Конором и Хабибом после нападения. Главные вопросы
— Некрасивая ситуация. Я тоже читаю комментарии, — цитирует Олейника Tofight.ru. — И со многими я не согласен. Если нужно кого-то как-то поставить на место, то это делается не так. Не когда 10 человек на одного.
Нужно спокойно одному вывести, решить конфликт, переговорить. Свои должны со своими нормально разбираться, а не играть при этом какие-то чуждые нам роли. Нам — это я имею в виду российскому человеку.
Мне неприятно, что наши ребята за рубежом не поддерживают друг друга, а начинают некрасивые разборки. Причем прямо перед турниром.
И Хабиб, и Лобов знают, что из-за любой пощечины, царапины или сечки бой могут отменить, а ведь его ожидает полмира. Таких ситуаций нельзя допускать.
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