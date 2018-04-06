Олейник — о конфликте Хабиба с Лобовым: «Если нужно кого-то поставить на место, то не так, не 10 человек на…

Что будет с Конором и Хабибом после нападения. Главные вопросы

— Некрасивая ситуация. Я тоже читаю комментарии, — цитирует Олейника Tofight.ru. — И со многими я не согласен. Если нужно кого-то как-то поставить на место, то это делается не так. Не когда 10 человек на одного.

Нужно спокойно одному вывести, решить конфликт, переговорить. Свои должны со своими нормально разбираться, а не играть при этом какие-то чуждые нам роли. Нам — это я имею в виду российскому человеку.

Мне неприятно, что наши ребята за рубежом не поддерживают друг друга, а начинают некрасивые разборки. Причем прямо перед турниром.

И Хабиб, и Лобов знают, что из-за любой пощечины, царапины или сечки бой могут отменить, а ведь его ожидает полмира. Таких ситуаций нельзя допускать.