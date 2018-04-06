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Ян: заключительный этап буду проводить в Таиланде, так как бой будет в Сингапуре
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Ян: заключительный этап буду проводить в Таиланде, так как бой будет в Сингапуре 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боец легчайшего веса Петр Ян из команды Vityaz Fight, дебют которого в UFC намечается на 23 июня на турнире в Сингапуре, специально для «Чемпионата» рассказал о своей подготовке к предстоящему поединку.
«Моя подготовка проходит не спеша. Первый восстановительный этап я проходил в Таиланде, второй этап я сейчас прохожу в Омске — тренирую бокс, восстанавливаю ногу и понемногу добавляю борьбу… Что касается третьего этапа, то я планирую провести в Таиланде, так как бой планируется в Сингапуре. В Таиланде схожий климат и часовой пояс», — рассказал Ян корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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