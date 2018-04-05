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Американский рестлер намерен вернуться в UFC
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Американский рестлер намерен вернуться в UFC 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: tv-wwe.ru
Президент UFC Дана Уайт объявил о возвращении американского бойца Брока Леснара в октагон.
"Да, Брок Леснар возвращается. Не знаю, когда, но да — он возвращается", — цитирует Уайта The Sun.
Последний бой Леснара в клетке в рамках турнира UFC 200 датирован 9 июля 2016 года. Тогда 40-летний американец единогласным решением судей одолел новозеландца Марка Ханта.
После поединка оказалось, что допинг-проба Леснара дала положительный результат на наличие запрещенного препарата кломифен. В результате его дисквалифицировали на год и оштрафовали на $250 тысяч.
Брок, не дожидаясь конца срока отстранения, объявил о завершении карьеры в ММА и ушел в WWE.
Отмечается, что срок дисквалификации Леснара продолжится в случае возвращении американца в UFC.
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