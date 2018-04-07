Нурмагомедов: в октагоне или вне его, но мы с Конором должны решить проблемы

«Что бы я сказал Конору Макгрегору сегодня? Я бы сказал, что нам необходимо решить наши проблемы. Надеюсь, что он решит свои проблемы, после чего мы решим проблемы между нами. Неважно, сделаем мы это в октагоне или вне её», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Элом Яквинтой.

Ранее Макгрегор напал на автобус, в котором находился и Нурмагомедов. После этого в UFC разразился один из самых громких скандалов в истории организации.