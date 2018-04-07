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Нурмагомедов: в октагоне или вне его, но мы с Конором должны решить проблемы
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Нурмагомедов: в октагоне или вне его, но мы с Конором должны решить проблемы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов полагает, что ему и Конору Макгрегору необходимо решить проблему взаимоотношений.
«Что бы я сказал Конору Макгрегору сегодня? Я бы сказал, что нам необходимо решить наши проблемы. Надеюсь, что он решит свои проблемы, после чего мы решим проблемы между нами. Неважно, сделаем мы это в октагоне или вне её», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед поединком с Элом Яквинтой.
Ранее Макгрегор напал на автобус, в котором находился и Нурмагомедов. После этого в UFC разразился один из самых громких скандалов в истории организации.
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 Ещё 16 источников 
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