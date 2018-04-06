Американский боец Диас осудил поведение Нурмагомедова за то, что россиянин не вышел из автобуса к Макгрегору

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас осудил поведение россиянина Хабиба Нурмагомедова , не вышедшего к ирландцу Конору Макгрегору во время нападения на автобус. «Ему (Нурмагомедову) не стоило пытаться запугивать своего парня, когда тот был один. И после этого он ждал, что не последует ответных действий. А затем остался в автобусе. Ха-ха, парни, вас унизили», — написал Диас в своём Twitter. He shouldn't have been trying to punk his boy when he was alone, like a bully. Then he expects not to get rolled on fukn rookie..

And then stay on the bus

haha u guys got punked …— Nathan Diaz (@NateDiaz209) 5 апреля 2018 г. Американец имел ввиду инцидент, произошедший в отеле Нью-Йорка. Российские бойцы Нурмагомедов и спаринг-партнёр Макгрегора Артём Лобов устроили стычку между собой. Ранее UFC рекомендовал Макгрегору не посещать турниры под своей эгидой.