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Диас осудил поведение Нурмагомедова
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Американский боец Диас осудил поведение Нурмагомедова за то, что россиянин не вышел из автобуса к Макгрегору 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас осудил поведение россиянина Хабиба Нурмагомедова, не вышедшего к ирландцу Конору Макгрегору во время нападения на автобус.
«Ему (Нурмагомедову) не стоило пытаться запугивать своего парня, когда тот был один. И после этого он ждал, что не последует ответных действий. А затем остался в автобусе. Ха-ха, парни, вас унизили», — написал Диас в своём Twitter.
Американец имел ввиду инцидент, произошедший в отеле Нью-Йорка. Российские бойцы Нурмагомедов и спаринг-партнёр Макгрегора Артём Лобов устроили стычку между собой.
Ранее UFC рекомендовал Макгрегору не посещать турниры под своей эгидой.
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