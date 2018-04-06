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Макгрегор освобожден из-под стражи
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Макгрегор освобожден из-под стражи 

Lenta.ru 8 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ирландский боец Коннор Макгрегор, накануне атаковавший автобус с участниками UFC 223, освобожден из под стражи под залог. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист MMA Fighting Ариель Хельвани.
Нью-йоркский суд принял решение выпустить ирландского бойца под залог в 50 тысяч долларов. Как сообщает Хельвани, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор покинул зал суда вместе со своим телохранителем. Следующее слушание назначено на 14 июня.
Макгрегор сдался в руки властям после того, как атаковал автобус с бойцами UFC. Ему были предъявлены обвинения. Действия ирландца привели к тому, что Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не были допущены к своим поединкам.
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