Макгрегор освобожден из-под стражи

Ирландский боец Коннор Макгрегор , накануне атаковавший автобус с участниками UFC 223, освобожден из под стражи под залог. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист MMA Fighting Ариель Хельвани.

Нью-йоркский суд принял решение выпустить ирландского бойца под залог в 50 тысяч долларов. Как сообщает Хельвани, сумма была незамедлительно внесена и Макрегор покинул зал суда вместе со своим телохранителем. Следующее слушание назначено на 14 июня.

Макгрегор сдался в руки властям после того, как атаковал автобус с бойцами UFC. Ему были предъявлены обвинения. Действия ирландца привели к тому, что Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не были допущены к своим поединкам.