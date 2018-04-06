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Нурмагомедов — Холлоуэй: взвешивание перед боем. Видео
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Нурмагомедов — Холлоуэй: взвешивание перед боем. Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй проводят взвешивание перед боем на турнире UFC 223. На кону в этом поединке, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля, будет стоять чемпионский титул в легком дивизионе.
Спорт-Экспресс: последние новости
Менеджер Нурмагомедова: "Макгрегор не будет драться с таким медведем, как Хабиб, потому что Хабиб его убьет" Нурмагомедов исключил свое участие в турнире UFC в России Врачи сняли Холлоуэя с боя против Хабиба, его может заменить Пэттис
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