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Врачи сняли Холлоуэя с боя против Хабиба, его может заменить Пэттис
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Врачи сняли Холлоуэя с боя против Хабиба, его может заменить Пэттис 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американский боец Энтони Пэттис может заменить Макса Холлоуэя в главному бою UFC 223 против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Как ранее сообщил телеканал ESPN, Холлоэую выйти на поединок запретили врачи. В церемонии взвешивания уроженец Гавайев участия не принял.
Шоу UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля.
Изначально планировалось, что соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, однако американец получил травму. Пэттис же должен был провести поединок с Майклом Кьезой, но тот снялся с боя из-за травмы, полученной в результате нападения Конора Макгрегора на автобус с участниками UFC 223 (Илья АНДРЕЕВ)
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