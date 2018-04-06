Врачи сняли Холлоуэя с боя против Хабиба, его может заменить Пэттис

Американский боец Энтони Пэттис может заменить Макса Холлоуэя в главному бою UFC 223 против россиянина Хабиба Нурмагомедова . Как ранее сообщил телеканал ESPN, Холлоэую выйти на поединок запретили врачи. В церемонии взвешивания уроженец Гавайев участия не принял. Шоу UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля. Изначально планировалось, что соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон , однако американец получил травму. Пэттис же должен был провести поединок с Майклом Кьезой, но тот снялся с боя из-за травмы, полученной в результате нападения Конора Макгрегора на автобус с участниками UFC 223 ( Илья АНДРЕЕВ