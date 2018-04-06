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Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории
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Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории перед боем с Холлоуэем 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Andre Penner
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории перед боем за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) с американцем Максом Холлоуэем. Таковы результаты церемонии взвешивания, прошедшей в Нью-Йорке.
Вес Нурмагомедова составил 69,85 кг.
Ранее у Нурмагомедова возникали проблемы с весом. Россиянин должен был провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания он был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.
Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем пройдет в рамках турнира UFC 223 в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке. Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать Фергюсон, однако он не сможет принять участие в поединке из-за травмы ноги. В послужном списке российского бойца 25 побед (16 — досрочно) и ни одного поражения. Холлоуэй имеет в своем активе 19 побед (11 — досрочно) при трех поражениях.
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