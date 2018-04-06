Соперник Нурмагомедова снялся с боя

Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем не состоится

Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится. Об этом сообщает ESPN.

Американец был снят с турнира UFC 223 по решению врачей.