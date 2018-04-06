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Соперник Нурмагомедова снялся с боя
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Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем не состоится
ТАСС
1 час назад
Фото: © AP Photo/Kathy Willens
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Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится. Об этом сообщает ESPN.
Американец был снят с турнира UFC 223 по решению врачей.
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