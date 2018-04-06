Холлоуэй — Нурмагомедову: прошу прощения у тебя и твоих фанатов, ты не заслуживал этого

Американский боец Макс Холлоуэй обратился к своему несостоявшемуся сопернику, россиянину Хабибу Нурмагомедову «Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса . Дайте болельщикам то, что они заслужили», — написал Холлоуэй в своём Twitter. Медицинская комиссия не допустила американца до боя с Нурмагомедовым. Ранее сообщалось, что соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223 может стать Энтони Петтис.