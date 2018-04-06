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Холлоуэй — Нурмагомедову: прошу прощения у тебя и твоих фанатов, ты не заслуживал этого
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Холлоуэй — Нурмагомедову: прошу прощения у тебя и твоих фанатов, ты не заслуживал этого 

RT на русском 43 минуты назад
Американский боец Макс Холлоуэй обратился к своему несостоявшемуся сопернику, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса. Дайте болельщикам то, что они заслужили», — написал Холлоуэй в своём Twitter.
Медицинская комиссия не допустила американца до боя с Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223 может стать Энтони Петтис.
RT на русском: последние новости
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