Американский боец Макс Холлоуэй обратился к своему несостоявшемуся сопернику, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Брат мой, я хотел продолжить, но они меня остановили. Прошу прощения у тебя и твоих фанатов. Ты не заслуживал этого. Приветствую тебя и настало время шоу для Петтиса. Дайте болельщикам то, что они заслужили», — написал Холлоуэй в своём Twitter.
Медицинская комиссия не допустила американца до боя с Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223 может стать Энтони Петтис.