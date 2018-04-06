Нурмагомедову подобрали нового соперника

Американец Петтис проведет бой в титульном поединке UFC с Нурмагомедовым

Петтис заменит американца Макса Холлоуэя в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире UFC 223.

Первоначально соперником Нурмагомедова был объявлен американец Тони Фергюсон, который был вынужден снятся с турнира из-за травмы колена. По этой же причине от боя отказался Холлоуэй. Это уже пятый срыв данного поединка, который должен был состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке

Отмечается, что Петтису необходимо пройти процедуру взвешивания, чтобы попасть в необходимую весовую категорию до 70,3 кг.