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Как учился Хабиб Нурмагомедов. Рассказывает директор колледжа
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Как учился Хабиб Нурмагомедов. Рассказывает директор колледжа 

Спорт-Экспресс 5 апреля 2018
В ночь с субботы на воскресенье российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке бой с американцем Максом Холлоуэем. Накануне этого события обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК провел четыре дня в гостях у отца Хабиба — знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира. Также удалось пообщаться Бексултаном Бексултановым, директором финансового колледжа, который заканчивал Нурмагомедов. Он рассказал, как училась будущая звезда смешанных единоборств.
— И «тройки» были, и «четверки». Я уже тогда видел по глазам — в спорте он добьется многого, — рассказал Бексултанов. — Однажды заглянул меня проведать. До этого год его не встречал. Обнялись, хлопнул его по спине — чуть руку не отбил! Как о бетонную стену!
— Что ему особенно тяжело давалось?
— Физика и английский язык. Потом гляжу — на английском языке дает интервью. Еще и на какие-то реплики из толпы реагирует. Глазам не поверил: это Хабиб ли?
Полностью интервью Абдулманапа Нурмагомедова — скоро в «СЭ»
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