Самая живописная драка Хабиба Нурмагомедова в детстве. Описывает директор колледжа

В ночь с субботы на воскресенье российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке бой с американцем Максом Холлоуэем. Накануне этого события обозреватель «СЭ» Юрий ГОЛЫШАК провел четыре дня в гостях у отца Хабиба — знаменитого тренера Абдулманапа, который воспитал 27 чемпионов мира. Также удалось пообщаться Бексултаном Бексултановым, директором финансового колледжа, который заканчивал Нурмагомедов. Он рассказал, в частности, о том, как будущая звезда смешанных единоборств подрался с охранником.

— Самая живописная его драка?

— Здесь у нас при входе служба безопасности. Стоял взрослый человек. Видимо, какое-то грубое слово сказал.

— Хабиб ответил?

— Вот-вот. Тот, видно, не успокоился. Сейчас, говорит, я тебе, сосунок, уши накручу. Хабиб за секунду сделал ему проход в ноги и убежал!

— Тот остался лежать?

— Да, лежит. Мне приходят, докладывают — вот так Хабиб Нурмагомедов поступил. Я сижу, думаю: какое решение принять? Нурмагомедовы — близкие мои кунаки. Единственный выход что по Исламу, что по европейским правилам — примирить людей. Чтоб Хабиб извинился!

Полностью интервью Нурмагомедова-старшего и Бексултана Бексултанова